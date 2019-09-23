خطوة خطوة.. «نيوم» تكمل خططها الإستراتيجية استعداداً لـ2020

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك) أكد الرئيس التنفيذي لشركة «نيوم» المهندس نظمي النصر اقتراب الانتهاء من وضع الخطط الإستراتيجية للمشروع، وقطاعاته الاقتصادية المختلفة لتبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي للمخططات. وقال: «نحن جاهزون، ونعمل ليل نهار من أجل أن يكون العام 2020 بداية الزخم الفعلي لمشاريع نيوم الحالمة التي ستكون شاهدة على همة السعوديين لبناء مستقبل واعد لبلدهم». وأضاف أن مشروع نيوم سيخدم أهداف المملكة التنموية من خلال التركيز على المحتوى المحلي، وتطوير الكوادر البشرية في منطقة نيوم ليكونوا جزءاً من الفريق الذي سيبني أضخم المشاريع في تاريخ البشرية. وزاد أن نيوم أطلقت حزمة من المبادرات الاجتماعية للمجتمع المحلي. وقال إنه تم الانتهاء من مطار خليج نيوم. وتم إطلاق العمل في تطوير المجمعات السكنية للعمالة. (تفاصيل ص؟)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «نيوم» المهندس نظمي النصر اقتراب الانتهاء من وضع الخطط الإستراتيجية للمشروع، وقطاعاته الاقتصادية المختلفة لتبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي للمخططات. وقال: «نحن جاهزون، ونعمل ليل نهار من أجل أن يكون العام 2020 بداية الزخم الفعلي لمشاريع نيوم الحالمة التي ستكون شاهدة على همة السعوديين لبناء مستقبل واعد لبلدهم». وأضاف أن مشروع نيوم سيخدم أهداف المملكة التنموية من خلال التركيز على المحتوى المحلي، وتطوير الكوادر البشرية في منطقة نيوم ليكونوا جزءاً من الفريق الذي سيبني أضخم المشاريع في تاريخ البشرية. وزاد أن نيوم أطلقت حزمة من المبادرات الاجتماعية للمجتمع المحلي. وقال إنه تم الانتهاء من مطار خليج نيوم. وتم إطلاق العمل في تطوير المجمعات السكنية للعمالة. (تفاصيل ص؟)

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