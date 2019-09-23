ISTILAM ELFATORA: الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء

تسعي المملكة العربية السعودية بكل طاقة بأنها تعمل علي قدم وساق وذلك من أجل توفير سبل الراحة لمواطنيها، وذلك أيضا من أجل توفير الوقت والجهد والطاقة المبذولة من قبل المواطنين وفرت المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية، وقد وصلت تلك الخدمات الإلكترونية الي شركة الكهرباء السعودية، فأصبح من المملكة للشخص(المواطن) السعودي الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وقدرها إلكترونيا عن طريق موقع الشركة الإلكترونية بالاسم ورقم الحساب فقط.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

وكانت قد أعلنت عن العمل علي هذه الفكرة في عام 2018 خاصة في شهر نوفمبر، مع العلم انه يمكنك الاستعلام عن هذه الخدمة وايضا خطوات الاشتراك أو الغاء الاشتراك، وطرق سداد فاتورة والمهله المتاحه عن طريق الاتصال بهذا الرقم الخاص بهيئة الكهرباء السعودية (500120) أو من خلال ارسال رسالة نصية قصيرة علي الرقم السابق ذكره.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

يمكنك الاستعلام عن الفاتورة الشهرية وذلك عن طريق الدخول الي رابط الشركة السعودية للكهرباء، ثم بعد ذلك القيام بإدخال رقم الحساب في الخانة الأولي، وبعدها إدخال الرمز المرئي وبعدها اضغط (عرض) وستحصل علي الفاتورة فورا.