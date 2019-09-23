الان تتابع اصطدام مروع بين 3 مركبات في مكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة - الخليج 365 أفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911، الاثنين، ببلاغ عن اصطدام 3 مركبات في العاصمة المقدسة قبل جسر النورية باتجاه مكة نتج عنه عدد من الإصابات. وباشرت الجهات المختصة البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى النور.

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