العمل: هذا هو الإجراء الصحيح في حال رفض الخادمة الاستمرار بالعمل

جدة - عمرو شويل ردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على سؤال أحد المتابعين على حسابها بموقع “تويتر”، بشأن الإجراءات المتبعة في حال رفض الخادمة الاستمرار في العمل.

وقال السائل: “عاملة منزلية رفضت العمل وتريد السفر بعد ثمانية شهور”.

وجاء رد الوزارة: “إنه في حال رفض الخادمة العمل خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى ترد إلى مكتب الاستقدام الأهلي وتعوض بخادمة بديلة”.