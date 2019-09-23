الان تتابع العمل: هذا هو الإجراء الصحيح في حال رفض الخادمة الاستمرار بالعمل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على سؤال أحد المتابعين على حسابها بموقع “تويتر”، بشأن الإجراءات المتبعة في حال رفض الخادمة الاستمرار في العمل.
وقال السائل: “عاملة منزلية رفضت العمل وتريد السفر بعد ثمانية شهور”.
وجاء رد الوزارة: “إنه في حال رفض الخادمة العمل خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى ترد إلى مكتب الاستقدام الأهلي وتعوض بخادمة بديلة”.
كانت هذه تفاصيل خبر العمل: هذا هو الإجراء الصحيح في حال رفض الخادمة الاستمرار بالعمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.