شكرا لقرائتكم خبر عن تركي الدخيل: العلاقات السعودية الإماراتية هرم راسخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد سفير المملكة لدى دولة الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل أن العلاقة السعودية الإماراتية تجسيد حقيقي للهرم الراسخ الذي يعكس وحدة الرؤى واتساق الأهداف لقيادتي البلدين الحكيمتين وشعبيهما اللذين تجمهما أواصر المحبة والقيم والأخوة والمصير الواحد، مؤكدا عظمة قيادتي البلدين اللذين يضعان المواطن السعودي والإماراتي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش احتفالات قصر الوطن باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية إن شعبي المملكة والإمارات يحتفلون باليوم الوطني السعودي الـ89 باعتباره يوما وطنيا واحدا للبلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن احتفالات السعودية والإمارات معا بهذه المناسبة الغالية يحمل مدلولات كبيرة تعكس عمق وقوة العلاقة الأخوية الضاربة في أعماق التاريخ بين البلدين الشقيقين.

وأضاف، إن تكريم وتقدير قيادة الإمارات الرشيدة لإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين على أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة أبوظبي ليس بغريب على أبناء زايد الذين كرموا أهلهم وإخونهم في المملكة، وهو أيضا امتداد لشارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي تم تدشينه قبل بضعة أشهر في أبوظبي والذي يبرهن على قوة الأسس المشتركة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.

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ونظم قصر الوطن اليوم احتفالا كبيرا احتفاء باليوم الوطني السعودي حضره السفير تركي بن عبدالله الدخيل وكان في استقباله فيصل النعيمي مدير عام قصر الوطن وعدد من المسؤولين في البلدين.

واستهلت الفرقة الموسيقية التابعة لشرطة أبوظبي الاحتفالات التي أقيمت في قصر الوطن بعزف السلاميين الوطنيين لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وشاركت في المسيرة الكرنفالية دوريات شرطة أبوظبي وهي تحمل أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة وفرقة الخيالة ودوريات الدراجات الهوائية، فيما قدمت فرقة موسيقى الشرطة معزوفات وطنية وتراثية.

وتضمن الحفل أناشيد وأهازيج وطنية إماراتية سعودية تعكس مشاعر الفرح والفخر بهذه المناسبة الغالية بمشاركة زوار قصر الوطن، بينما شارك السفير السعودي لدى الدولة في رقصة العرضة التقليدية، وتواصلت بعد ذلك الاحتفالات مع فرقة دبا الحربية التي رددت الأناشيد والأهازيج على وقع الرقصات الشعبية والتراثية السعودية.

كما شهد زوار قصر الوطن العروض الاحتفالية والرقصات الاحتفالية والشعبية التي أدتها الفرقة أمام الجمهور على مدار اليوم.