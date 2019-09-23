شكرا لقرائتكم خبر عن «ملحقية القاهرة»: اليوم الوطني مناسبة لتأكيد الوحدة واللحمة الوطنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طارق طلبة (القاهرة) شاركت الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، في الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة تحت شعار «همة حتى القمة»، بحضور منسوبي الملحقية والطلبة الدارسين في جمهورية مصر العربية، والمراجعين للملحقية. وأكد الملحق الثقافي بالإنابة عبدالله بن عبدالعزيز الحمد، أن اليوم الوطني السعودي مناسبة لتأكيد الوحدة واللحمة الوطنية، لافتاً إلى أن الملحقية حرصت على الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية. ورفع الحمد نيابة عن زملائه بالملحقية والطلبة الدارسين في جمهورية مصر العربية، أطيب التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير

شاركت الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، في الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة تحت شعار «همة حتى القمة»، بحضور منسوبي الملحقية والطلبة الدارسين في جمهورية مصر العربية، والمراجعين للملحقية. وأكد الملحق الثقافي بالإنابة عبدالله بن عبدالعزيز الحمد، أن اليوم الوطني السعودي مناسبة لتأكيد الوحدة واللحمة الوطنية، لافتاً إلى أن الملحقية حرصت على الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية. ورفع الحمد نيابة عن زملائه بالملحقية والطلبة الدارسين في جمهورية مصر العربية، أطيب التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ، والحكومة الرشيدة، والشعب السعودي الكريم. وأضاف: «نحن هنا في جمهورية مصر العربية، البلد الشقيق، نحتفي بيوم الوطن مع أبنائنا وبناتنا الطلبة، مستلهمين كل ما من شأنه رفعة الوطن وغرس قيمه الوطنية في عيون أبنائه وبناته الدارسين من الطلاب والطالبات في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة». وتابع: «نحتفل باليوم الوطني ومملكتنا تنعم بقيادة حكيمة تضع نصب أعينها خير الوطن والمواطن، ولا تألو جهداً في سبيل ذلك، وهذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد ولائنا لقيادتنا، وتأكيد انتمائنا لمملكتنا والتمسك بهويتنا الوطنية».

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