السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس احتفت مناطق ومدن ومحافظات المملكة أمس باليوم الوطني الـ89 الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، وشارك الجميع في مسيرات وطنية متوشحين بالصور والأعلام واللوحات الوطنية التي تعبر عن الولاء للقيادة والتلاحم، ويتطلعون من خلالها لغد مشرق.



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