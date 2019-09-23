رجال أعمال بالطائف: الوطن يسمو بقيادته ورؤيته الطموحة وسواعد أبنائه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الطائف

عبر عدد من رجال الأعمال بمحافظة الطائف عن اعتزازهم وفخرهم باليوم الوطني المجيد، مؤكدين أن هذه المناسبة السعيدة تعيد إلى الأذهان سنوات الكفاح الطويل للمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الذي استطاع بحنكته وعزمه توحيد هذه البلاد وإرساء قواعد الأمن والأمان وبناء المكان لينعم الإنسان بالعيش على أرض هذا الوطن المعطاء. ورفعوا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 89، معبرين عن فرحتهم بما تحقق للملكة من قفزات تاريخية في كل المجالات في هذا العهد الزاهر وفق ما خطط له في رؤية ولي العهد 2030 الطامحة.

الحارثي: نهضة غير سبوقة

قال رجل الأعمال عبدالله بن درويش الحارثي إن المملكة تحتفل باليوم الوطني وهي تشهد نهضة غير مسبوقة تتوافق مع رؤية سعودية طامحة، حيث بدأت هذه النهضة التاريخية منذ تأسيس هذا الكيان الشامخ على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، وواصل من بعده هذا النهج أبناؤه، حيث توالت الجهود لتصبح المملكة في مصاف دول العالم، فحققت برؤية قادتها وسواعد أبنائها أرقاما متقدمة في معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حتى باتت تنعم ببنية متينه لنهضة اقتصادية جديدة وفق رؤية 2030 التي أذهلت العالم وحققت القيادة فيها أعلى مستويات الرفاهية والأمن والازدهار للوطن والمواطن، مشيرا إلى تطلع الجميع لتحقيق الرؤية الشاملة على أرض الواقع، حيث تتواصل النجاحات على الصعيد المحلي والعالمي للمملكة.

الضابط: تجربة فريدة

عد صاحب مصنع الطائف الوطني لمنتجات الألبان تيسير بن خليل الضابط ذكرى اليوم الوطني للمملكة فرصة للأجيال للتأمل في العطاء والتضحيات التي قدمها الآباء والأجداد، والتعرف على التجربة الفريدة والإنجاز التاريخي الضخم الذي حققه المؤسس والجهود العظيمة لتوحيد هذا الكيان وقيام دولة الكتاب السنة، وتوحيد القبائل وتحولها إلى مملكة الإنسانية والبناء والعطاء، حتى أصبحت أنموذجا حضاريا وتنمويا في كل الأصعدة وعلى مستوى العالم، وحققت نجاحات باهره ومتميزة تعكس تلك النهضة الشاملة، مضيفا «هذه المناسبة عزيزة على قلب كل مواطن نجدد من خلالها الولاء والطاعة لولاة الأمر وتقوية الروابط المتينة بين أفراد الشعب والقيادة الحكيمة، وبذل مزيد من العطاء لبناء أجيال تسهم في مواصلة تحقيق الازدهار والنماء لهذا الوطن المعطاء تحت راية قادتنا العظماء».

ابن خليل: قفزات تنموية

Advertisements

أكد نائب المدير العام لمصنع الطائف الوطني لمنتجات الألبان حسن بن خليل الضابط أن اليوم الوطني يجسد التلاحم القوي بين الشعب وقيادته الرشيدة، حيث يزيد الانتماء لهذا الوطن المعطاء وتزيد ثقة المواطن بقيادته وما تحقق للمملكة من تطور اقتصادي ونهوض حضاري يشمل كل مناحي الحياة يشعرنا بالفخر والاعتزاز، خاصة أن المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قفزات تنموية ضخمة تعود على كل مواطن على هذه الأرض بالخير والرفاهية.

بافيل: وقفة تاريخية

ذكر مدير عام شركة أبناء سعيد محمد بافيل المحدودة بالطائف محمد سعيد بافيل أن الاحتفال بذكرى اليوم الوطني يمثل وقفة تاريخية كل عام مع منجزات ومكتسبات هذا الوطن المعطاء، والتي تعد مناسبة عظمى تذكر من خلالها جهود وأعمال قادة هذه البلاد الطاهرة، بدءا من مؤسسها ومرورا بملوكنا إلى العهد الزاهر عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، مما جعل مملكتنا الغالية في مقدمة دول العالم نماء وازدهارا ورخاء، سخروا كافة الإمكانات وذللوا الصعاب وقدموا كل نفيس من أجل خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية ضيوف بيته العتيق، إلى جانب اهتمامهم الدائم بالمواطن وتحقيق الرفاهية ورغد العيش وترسيخ الأمن والأمان على أرض المملكة حتى باتت منارة سلام تضيء للعالم بأكمله، وتحقق النمو المتواصل في كل المجالات، والمضي قدما نحو تحقيق رؤية وطنية متكاملة تؤتي ثمارها وينعم بها الوطن والمواطن.

الصغير: مسيرة النماء

أكد مدير عام منتجع ومتنزه القرية الخضراء علي بن حسن الصغير أن اليوم الوطني مناسبة عظيمة يستذكر من خلالها المواطن التاريخ ويستشرف المستقبل بين مرحلة البناء وتحقيق الرؤية والنماء ومرحلة جمع الشتات وتنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الاقتصاد 89 عاما، حققت من خلالها المملكة نقلة نوعية حتى باتت في مصاف الدول المتقدمة، وذلك من خلال الخطط والبرامج التنموية والاقتصادية المتعاقبة في تعزيز الدور الريادي لهذه البلاد منذ عهد المؤسس، والتي سار على نهجه من بعده أبناؤه الملوك حتى عهد الحاضر وفق رؤية 2030، حيث أصبحت المملكة مكانا خصبا للاستثمار والتنوع الاقتصادي، مبينا أن استقرار المملكة وتقدمها حضاريا يؤكدان مدى التلاحم بين القادة والشعب والتعاون لمواصلة مسيرة النماء في ظل حكومة رشيدة وشعب معطاء.

الزمزمي: إنجاز عظيم

قال صاحب مؤسسة الزمزمي التجارية محمد بن صالح الزمزمي إننا في كل عام نحتفل بذكرى اليوم الوطني ونستعيد ذكرى الإنجاز الأكبر في مسيرة تاريخ هذا البلد العظيم الذي شكل مشروعا للوحدة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، لنرسخ في أذهان الأجيال القادمة أن قصة هذا الإنجاز عظيمة ولا تزال المملكة تنعم بوحدتها وتنميتها، حيث جددت نهضتها من خلال رؤية 2030 التي ستعزز مكانة الدولة وترفع من جودة الأداء وتصب في مصلحة الوطن والمواطن، وستعود عليه بالرفاه والعيش الرغيد، مضيفا «بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا نتقدم بالتهنئة والتبريكات لقائد مسيرة الحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وندعو الله أن يديم على هذه البلاد عزها وأمنها واستقرارها».