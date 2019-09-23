خادم الحرمين: يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغد مشرق بالنماء والرخاء.

وقال الملك سلمان في تغريدة على تويتر بمناسبة احتفاء المملكة أمس باليوم الوطني الـ89 «نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عز وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده»، سائلا الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.

من جهة أخرى عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة أمس، جلسة مباحثات مع ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعرب ملك مملكة البحرين الشقيقة لخادم الحرمين الشريفين عن استنكار البحرين وإدانتها للاعتداء التخريبي على معملي أرامكو، الذي يعد تصعيدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة ككل، ولإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدا وقوف البحرين الكامل مع المملكة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

وشدد على دعم البحرين للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة أراضيها.

وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين تقديره لملك البحرين الشقيقة على مشاعره الأخوية الصادقة، التي تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل التخريبي الجبان الذي يستهدف المملكة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.

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كما تم خلال المباحثات، استعراض مختلف تطورات الأحداث، والتحديات التي تواجهها المنطقة، والسبل الكفيلة بتعزيز أمنها واستقرارها.

حضر المباحثات، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير المالية محمد الجدعان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.

كما حضره من الجانب البحريني، الممثل الشخصي للملك الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ورئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، ووزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ومستشار الملك لشؤون الإعلام نبيل الحمر، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، وعدد من المسؤولين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل في قصر السلام بجدة أمس، ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بملك البحرين ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى حمد بن عيسى سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء، تكريما لملك مملكة البحرين.

حضر الاستقبال والمأدبة، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سعود بن عبدالمحسن، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، والأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والوزراء.