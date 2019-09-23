ملك البحرين: نقف في صف وخندق واحد مع السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة

أكد ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن لقاءه مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يأتي لبحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجهها، وذلك استمرارا للتنسيق والتشاور المتواصل لكل ما فيه خير البلدين والشعبين ومصلحة الدول والشعوب الشقيقة.

وعبر عقب وصوله أمس جدة عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة اليوم الوطني، سائلا المولى أن يديم على المملكة وشعبها الأمن والرفعة والتقدم والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة.

وقال إننا بهذه المناسبة نؤكد تضامن مملكة البحرين ووقوفها الكامل إلى جانب السعودية الشقيقة في التصدي لأي محاولة تسعى للنيل من أمنها واستقرارها، وتأييدها المطلق لما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مجددين إدانة واستنكار مملكة البحرين للعمل التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو والذي يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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وأكد أن البحرين تقف على الدوام في صف وخندق واحد مع المملكة، لإيمانها بوحدة الهدف والمصير، وأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن البحرين، مشيرا إلى أن المملكة هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، مثمنا في الوقت ذاته الدور المحوري للشقيقة الكبرى في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.

وشدد على أن استهداف معملي شركة أرامكو في بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداء على السعودية فحسب، بل هو اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية.

إلى ذلك غادر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة جدة أمس.

وكان في وداعه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود آل خليفة، وعدد من المسؤولين.