مدن ومحافظات المملكة تتوشح اللون الأخضر في اليوم الوطني الـ89

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهدت مدن ومحافظات المملكة احتفالات وفعاليات ترفيهية بمناسبة اليوم الوطني الـ89، حيث نفذت أمانة المنطقة الشرقية أكبر لوحتين تضمنتا شعار التوحيد وصورة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

وشكلت اللوحتان عامل جذب لمرتادي الكورنيش عبروا من خلالهما عن فرحتهم باليوم الوطني للمملكة، وما تعنيه هذه المناسبة الوطنية الغالية من تلاحم في ظل القيادة، وإضافة لمسة جمالية وعلامة مميزة لهذه المناسبة.

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وتقع اللوحتان على مساحة خضراء بواقع 5500 متر مربع؛ على كورنيش الدمام بجوار دوار الأشرعة، حيث بلغت مساحة اللوحتين 750 مترا مربعا، وارتفاعها 8 أمتار لكل لوحة، حيث تم تصميم وتركيب راية التوحيد بطول 32 مترا مع كتابة تاريخ المناسبة وشعارات هوية اليوم الوطني.

وفي مركز ثول التابع لمحافظة جدة احتفى الأهالي باليوم الوطني، وذلك بالواجهة البحرية بثول.

وتخلل الاحتفال عروض فلكلورية شعبية وأهازيج وأناشيد وطنية، في حين استمتع الأطفال بالمشاركة في مسابقة تثقيفية وطنية ترفيهية، توجت بتوزيع الهدايا عليهم، ما أسهم في مزيد من البهجة والفرح.

كما احتفت جمعية أصدقاء حدائق جدة، باليوم الوطني في حدائقها التابعة لها، تحت شعار «همة حتى القمة»، من خلال إقامة العديد من البرامج المنوعة، بحضور 4000 سيدة وطفل.