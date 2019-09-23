معلمو خبرات بجامعة جريفيث بأستراليا يحتفون باليوم الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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احتفل معلمو ومعلمات برنامج خبرات 3 في جامعة جريفيث بأستراليا بمناسبة اليوم الوطني الـ89 همة حتى القمة، بحضور رئيس كلية التربية الدكتورة دونا وعدد من أكاديميي وطلاب الجامعة، ومشاركة عدد من الطلاب الخليجيين والعرب.

وقدم الملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي في اتصال هاتفي تهنئته وشكره للقائمين على الحفل، فيما رفع معلمو خبرات أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ89.