السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
احتفل معلمو ومعلمات برنامج خبرات 3 في جامعة جريفيث بأستراليا بمناسبة اليوم الوطني الـ89 همة حتى القمة، بحضور رئيس كلية التربية الدكتورة دونا وعدد من أكاديميي وطلاب الجامعة، ومشاركة عدد من الطلاب الخليجيين والعرب.
وقدم الملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي في اتصال هاتفي تهنئته وشكره للقائمين على الحفل، فيما رفع معلمو خبرات أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ89.
كانت هذه تفاصيل خبر معلمو خبرات بجامعة جريفيث بأستراليا يحتفون باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.