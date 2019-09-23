4 محاذير للتعامل مع العلم السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
في حين حدد نظام العلم السعودي محاذير خاصة للتعامل مع العلم، وضعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مجموعة من المواصفات القياسية التي تختص بالعلم من أجل التحقق والتأكد من المنتج، نظرا لما يحمله العلم من مكانة كبيرة وارتباط وجداني لدى الجميع، منها نوعية القماش الذي يصنع منه، ومدى ترابط النسيج فيه وتحمله للعوامل الخارجية، إضافة إلى متطلبات ثبات اللون الذي يوضع فيه، من خلال التأكد من المتطلبات الفنية للون الأبيض والأخضر وتحملها للعوامل البيئية.
كما نصت المواصفات على أن تكون نسبة العرض إلى نسبة الطول في العلم الثلثين، فيما نص نظام العلم السعودي على محاذير عدة منها أنه لا يجوز تنكيسه، نظرا لحمله كلمة التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله».
المواصفات والمقاييس للعلم السعودي:
- نوعية القماش الذي يصنع منه
- متطلبات ثبات اللون
- متطلبات الاختبار لتحقق من جودته
- المقاسات والأبعاد الهندسية
محاذير خاصة بالعلم السعودي:
- لا يجوز تنكيسه
- لا يجوز أن يلمس سطحي الأرض والماء
- يحظر استعماله كعلامة تجارية أو لأغراض دعائية
- يحظر رفعه باهت اللون أو في حالة سيئة
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