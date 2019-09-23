السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بعثة المنتخب الوطني تحت 16 عاما بمناسبة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2020 وصدارة مجموعته الرابعة.
وكان الأخضر قد تأهل إلى البطولة القارية بعد تعادله مع عمان 0-0 ليخطف بطاقة المجموعة الرابعة التي أقيمت منافساتها على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.
وقال المسحل «ما يميز هذا التأهل أنه جاء تزامنا مع احتفالات المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ89، ما ضاعف الفرحة».
وأشاد رئيس الاتحاد السعودي بالدعم والاهتمام الكبيرين من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي وتقديمه كل الدعم لاستضافة مباريات الأخضر في التصفيات بالمنطقة الشرقية، مما كان له بالغ الأثر في كسب بطاقة التأهل.
كانت هذه تفاصيل خبر أخضر الناشئين يواكب اليوم الوطني بالتأهل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.