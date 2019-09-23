أخضر الناشئين يواكب اليوم الوطني بالتأهل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بعثة المنتخب الوطني تحت 16 عاما بمناسبة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2020 وصدارة مجموعته الرابعة.

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وكان الأخضر قد تأهل إلى البطولة القارية بعد تعادله مع عمان 0-0 ليخطف بطاقة المجموعة الرابعة التي أقيمت منافساتها على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

وقال المسحل «ما يميز هذا التأهل أنه جاء تزامنا مع احتفالات المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ89، ما ضاعف الفرحة».

وأشاد رئيس الاتحاد السعودي بالدعم والاهتمام الكبيرين من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي وتقديمه كل الدعم لاستضافة مباريات الأخضر في التصفيات بالمنطقة الشرقية، مما كان له بالغ الأثر في كسب بطاقة التأهل.