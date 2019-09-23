الإعلام الرياضي يلاحق تهمة الحائلي للإعلاميين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

خاطب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، مجلس إدارة نادي الاتحاد للتحقق من صحة ما جاء على لسان رئيس النادي أنمار الحائلي في حديثه الفضائي أمس الأول لبرنامج الدوري مع وليد، وتأكيده خلال البرنامج أن عددا من الإعلاميين طلبوا منه مساعدتهم ماديا، وعندما لم يتجاوب عملوا على انتقاد عمل الإدارة.

وأعلن اتحاد الإعلام الرياضي في بيان له أمس، رفضه التام لأي إساءة موجهة إلى الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام، مؤكدا ثقته الكبيرة في جميع الزملاء وما يحملونه من قيم مهنية، ومصداقية مكنت الإعلام الرياضي السعودي من الحضور المميز والمشرف في جميع المحافل والمناسبات المحلية والإقليمية والدولية، وما يمثلونه برسالتهم من عنصر أساسي في القطاع الرياضي، يقوم على الشفافية والوضوح وأمانة الكلمة ورصانتها.

وقال البيان «وفقا لما ورد في حديث رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأستاذ أنمار الحائلي مساء أمس عبر برنامج الدوري مع وليد على قناة sbc، فإن اتحاد الإعلام الرياضي بدأ في مخاطبة إدارة النادي بصورة عاجلة، لإيضاح ما تم الحديث عنه والتحقق من ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبت ذلك، لضمان عدم الاتهام أو المساس بنزاهة الإعلام الرياضي وصورته الحقيقية».