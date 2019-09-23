22 ميدالية للبارالمبية السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت المنتخبات السعودية في كرة الهدف والبوتشيا وألعاب القوى لذوي الإعاقة، المركز الرابع في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية التي اختتمت أمس الأول في العاصمة الأردنية بمشاركة 12 دولة. وحققت المنتخبات السعودية 22 ميدالية، 12 ذهبية و7 فضيات و3 ميداليات برونزية.

وجاءت الميداليات عن طريق منتخبي ألعاب القوى الذي حقق 20 ميدالية (12 ذهبية،7 فضيات وبرونزية) ومنتخب البوتشيا الذي نال ميداليتين برونزيتين.

ووصلت البعثة إلى الرياض أمس برئاسة عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية خالد الخضير، وكان في استقبالها عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة.