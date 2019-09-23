منح 1351 رجل أمن وموظفا أوسمة نظير أعمالهم المميزة وإنجازاتهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صدرت أربعة أوامر ملكية بمنح أوسمة لـ 1240 من الضباط والأفراد الموظفين من منسوبي وزارة الدفاع نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة أو إسهامهم بفاعلية في عملية (إعادة الأمل)، و99 ضابطا وفردا من منسوبي وزارة الحرس الوطني، و6 من منسوبي وزارة الداخلية لقاء قيامهم بأعمال مميزة، و6 رشحتهم دارة الملك عبدالعزيز.

إلى ذلك بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية غينيا جوسيه ماريو فاز بيساو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربا باسمه وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب غينيا بيساو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس غينيا بيساو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب غينيا بيساو الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.