تكريم أبناء وذوي شهداء الدفاع المدني بالباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الباحة
كرم مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير البسامي أمس أبناء وذوي شهداء الدفاع المدني بالمنطقة وفاء وتقديرا لهم.
وعبر ذوو الشهداء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لولاة الأمر على دعمهم ومتابعة أبناء وأسر الشهداء، سائلين الله أن يديم علينا جميعا نعمة الأمن وأن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه.
وأشار إلى أنه في كل عام نتوقف عند هذا اليوم لنروي ملحمة التوحيد وما ينبغي علينا من واجبات ومسؤوليات تجاه قيادتنا الرشيدة ووطننا المعطاء، ومنها إحياء ذكرى الشهداء بالمنطقة.
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