200 متسابق في ماراثون جيزان «همة حتى القمة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ جيزان

أنهى فريق مشاة جازان استعداداته لتنظيم ماراثون المشي الذي سينطلق الخميس المقبل تحت شعار «همة حتى القمة»، وذلك ضمن فعاليات جازان للاحتفال باليوم الوطني.

ويشارك نحو 200 متسابق ومتسابقة في تحدي «همة حتى القمة» بمدينتي جيزان وصامطة، الذي ينظمه الفريق بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح قائد فريق مشاة جازان عبدالله عكور أن الماراثون يأتي تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، ومتابعة مكتب هيئة الرياضة بجازان، بهدف نشر الرياضة المجتمعية، وتثقيف مختلف الفئات العمرية بأهمية ممارسة رياضة المشي، ومكافحة الأمراض، مبينا أن الفريق أنهى كل الاستعدادات والترتيبات الخاصة لإقامة السباق، وتحقيق النجاح في المسابقة الأولى، التي ينظمها فريق مشاة جازان.