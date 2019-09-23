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تعرض جمعية الثقافة والفنون بأبها، مساء غد الثلاثاء، ستة أفلام بمناسبة اليوم الوطني ٨٩، وذلك ضمن فعالياتها الاحتفالية بمقرها في مركز الملك فهد الثقافي بقرية المفتاحة للفنون.
وأوضح مدير الجمعية أحمد السروي، أن تلك الأفلام تحكي قصصاً مختلفة عن التنمية والحراك الوطني التلاحمي للمملكة، مبيناً أنه قام على إخراجها نخبة من شباب وشابات الوطن.
وأشار إلى أن الفيلم الأول سيكون بعنوان "مكالمة" للمخرج ياسر الهيجان، والثاني بعنوان "حكاية مدينة" للمخرج فؤاد البازلي، فيما سيشارك المخرج حسن آل معافى بفيلم "السعودية العظمى"، أما المخرج خالد حنيف فسيعرض فيلمه "فيني همة"، كما يشارك المخرج رشود الحارثي بفيلم "نحو القمة".
وأضاف "السروي" أن العروض ستشهد تقديم الشابة شروق العتيق عرض فيلم بعنوان "امرأة مثلك".
وأكد "السروي" أن الأفلام ستكون بارزة للشخصية السعودية في رؤية ٢٠٣٠ وعاكسة للتلاحم الوطني الكبير.
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 09:32 PM
"السروي": تحكي قصصاً مختلفة عن التنمية والحراك الوطني التلاحمي
تعرض جمعية الثقافة والفنون بأبها، مساء غد الثلاثاء، ستة أفلام بمناسبة اليوم الوطني ٨٩، وذلك ضمن فعالياتها الاحتفالية بمقرها في مركز الملك فهد الثقافي بقرية المفتاحة للفنون.
وأوضح مدير الجمعية أحمد السروي، أن تلك الأفلام تحكي قصصاً مختلفة عن التنمية والحراك الوطني التلاحمي للمملكة، مبيناً أنه قام على إخراجها نخبة من شباب وشابات الوطن.
وأشار إلى أن الفيلم الأول سيكون بعنوان "مكالمة" للمخرج ياسر الهيجان، والثاني بعنوان "حكاية مدينة" للمخرج فؤاد البازلي، فيما سيشارك المخرج حسن آل معافى بفيلم "السعودية العظمى"، أما المخرج خالد حنيف فسيعرض فيلمه "فيني همة"، كما يشارك المخرج رشود الحارثي بفيلم "نحو القمة".
وأضاف "السروي" أن العروض ستشهد تقديم الشابة شروق العتيق عرض فيلم بعنوان "امرأة مثلك".
وأكد "السروي" أن الأفلام ستكون بارزة للشخصية السعودية في رؤية ٢٠٣٠ وعاكسة للتلاحم الوطني الكبير.
، "فنون أبها" تعرض 6 أفلام سينمائية في يوم الوطن ،
المصدر : الخليج 365
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