، "ابن زنان" ينسحب من برنامج "الدوري مع وليد".. والفراج يرد: أتفهم الظروف المحيطة بك ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المتحدث السابق باسم نادي النصر عبدالله بن زنان الانسحاب من برنامج "الدوري مع وليد" والذي يبث على قناة sbc موضحاً بأن ذلك جاء تقديراً للجماهير والكيان دون أن يرد أي تفاصيل أخرى حول هذا القرار.

وقال بن زنان من خلال صفحته على تويتر: "تقديراً لجماهير الشمس ‏وتقديراً لكل من اتصل وأرسل، ‏وتقديراً لكيان عشقته منذ الصغر ‏فقد قررت الانسحاب من برنامج "الدوري مع وليد" مع خالص التقدير لجميع الزملاء ‏وعلى رأسهم الأخ وليد الفراج مع أمنياتي للجميع بالتوفيق".

من جهته رد الإعلامي وليد الفراج على انسحاب بن زنان بقوله: "أخ وعزيز وأتفهم الظروف المحيطة بك هذه الفترة تشرفنا بك زميلاً عزيزاً وبإذن الله لنا عودة في المستقبل، الله يوفقك أيها النصراوي الأصيل".