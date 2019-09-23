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بالصور.. عروض جوية لـ"صقور السعودية" و"فرسان الإمارات" في 3 مناطق

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محمد بن مسعود - الدمام - استعراض للطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني للمملكة

شاركت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية اليوم بعروض جوية بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة، وبمشاركة كل من فريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات للطيران في احتفالات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وقامت مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر وبشعارات المملكة بالاستعراض في كل من الرياض والشرقية وجدة، حيث شاركت القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع (F15s ،F15C، تورنيدو، تايفون) وطائرة (MRTT) المخصصة للتزود بالوقود، حيث جُهّزت خصيصاً للمشاركة في هذه الاحتفالية.

يذكر أن هذه العروض تأتي ضمن مشاركة وزارة الدفاع ممثلة بالقوات المسلحة بالاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 89.

بالصور.. عروض جوية لـ

بالصور.. عروض جوية لـ

بالصور.. عروض جوية لـ

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23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 09:05 PM

استعراض للطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني للمملكة

بالصور.. عروض جوية لـ"صقور السعودية" و"فرسان الإمارات" في 3 مناطق
وكالة الأنباء السعودية (واس)

شاركت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية اليوم بعروض جوية بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة، وبمشاركة كل من فريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات للطيران في احتفالات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وقامت مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر وبشعارات المملكة بالاستعراض في كل من الرياض والشرقية وجدة، حيث شاركت القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع (F15s ،F15C، تورنيدو، تايفون) وطائرة (MRTT) المخصصة للتزود بالوقود، حيث جُهّزت خصيصاً للمشاركة في هذه الاحتفالية.

يذكر أن هذه العروض تأتي ضمن مشاركة وزارة الدفاع ممثلة بالقوات المسلحة بالاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 89.

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، بالصور.. عروض جوية لـ"صقور السعودية" و"فرسان الإمارات" في 3 مناطق ،
المصدر : الخليج 365

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