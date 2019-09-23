محمد بن مسعود - الدمام - رُزق أيمن إبراهيم محمد طامي، أحد منسوبي الأمن الدبلوماسي بسفارة دولة الكويت، بمولود جديد، اتفق وحرمه على تسميته "راكان". جعله الله من مواليد السعادة، وأنبته نباتًا حسنًا. 23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 08:59 PM Advertisements "طامي" يُرزق بـ"راكان" "طامي" يُرزق بـ"راكان" رُزق أيمن إبراهيم محمد طامي، أحد منسوبي الأمن الدبلوماسي بسفارة دولة الكويت، بمولود جديد، اتفق وحرمه على تسميته "راكان". جعله الله من مواليد السعادة، وأنبته نباتًا حسنًا. الكلمات المفتاحية ، "طامي" يُرزق بـ"راكان" ،

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