، الإنزال المظلي والعربات المصفحة تتصدر فعاليات اليوم الوطني بالطائف ،

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شاركت قيادة منطقة الطائف العسكرية والوحدات التابعة لها بعروض عسكرية، عبارة عن كتل رمزية من منسوبيها، ومجموعة من العربات والآليات العسكرية، تزيّنت بالأعلام السعودية، وصور القيادة الرشيدة خلال المسيرة التي أُقيمت بمتنزه الردف، بحضور المحافظ سعد الميموني، وقائد المنطقة العسكرية اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني، وأمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، ومدير الشرطة اللواء علي العطوي، وعدد من مديري الجهات الحكومية.
وقد بدأ الحفل بالسلام الملكي والقصائد الوطنية، ثم بدأ استعراض الإنزال المظلي الذي تم تنفذه بطريقة احترافية، نالت إعجاب الحضور الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ومقاطع الفيديو، ومن ثم الاستعراض بمسيرة للسيارات الكلاسيكية.
وتأتي هذه المشاركة ضمن فعاليات اليوم الوطني التاسع والثمانين التي نظمتها "أمانة الطائف" بهذه المناسبة الغالية على الشعب السعودي في مناطق المملكة العربية السعودية كافة، رافعين أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة حلول الذكرى الـ 89 لليوم الوطني.
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 08:57 PM
تزيَّنت بالأعلام وصور القيادة الرشيدة خلال المسيرة المقامة بمتنزه الردفالإنزال المظلي والعربات المصفحة تتصدر فعاليات اليوم الوطني بالطائف
شاركت قيادة منطقة الطائف العسكرية والوحدات التابعة لها بعروض عسكرية، عبارة عن كتل رمزية من منسوبيها، ومجموعة من العربات والآليات العسكرية، تزيّنت بالأعلام السعودية، وصور القيادة الرشيدة خلال المسيرة التي أُقيمت بمتنزه الردف، بحضور المحافظ سعد الميموني، وقائد المنطقة العسكرية اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني، وأمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، ومدير الشرطة اللواء علي العطوي، وعدد من مديري الجهات الحكومية.
وقد بدأ الحفل بالسلام الملكي والقصائد الوطنية، ثم بدأ استعراض الإنزال المظلي الذي تم تنفذه بطريقة احترافية، نالت إعجاب الحضور الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ومقاطع الفيديو، ومن ثم الاستعراض بمسيرة للسيارات الكلاسيكية.
وتأتي هذه المشاركة ضمن فعاليات اليوم الوطني التاسع والثمانين التي نظمتها "أمانة الطائف" بهذه المناسبة الغالية على الشعب السعودي في مناطق المملكة العربية السعودية كافة، رافعين أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة حلول الذكرى الـ 89 لليوم الوطني.
، الإنزال المظلي والعربات المصفحة تتصدر فعاليات اليوم الوطني بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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