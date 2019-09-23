شكرا لبحثكم عن خبر لم يبق إلا ان يعود هُبل واللات و العزى إلى الإمارات: افتتاح أول معبد يهودي رسمي بالإمارات في 2022‎ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - لم يبق على الإمارات إلا إعادة تمثال هبل و اللات والعزى ومناة، فبعد أول وأكبر معبد هندوسي قررت دولة السعادة و التسامح مع الكل إلا مع المسلمين فتح أول معبد يهودي في البلاد التي إنفصلت عن ساحل عمان عام ١٩٧١.

فقد ذكرت تقارير إعلامية محلية وليس الدبور حتى لا تتهم الدبابير بالفتنة و الفتة الشامية، قالت المصادر المحلية أن العمل سيبدأ العام المقبل في إنشاء أول معبد يهودي رسمي في الإمارات على أن يكتمل عام 2022.





وقالت صحيفة ذا ناشيونال التي تصدر في أبوظبي يوم الأحد وليس الدبور نكرر، إن المعبد سيقع ضمن نطاق مجمع للأديان يطلق عليه ”بيت العائلة الإبراهيمية“ في أبوظبي سيقام فيه مسجد وكنيسة سيكتمل بناؤهما في العام 2022.

وكشفت السلطات عن هذا المجمع في فبراير /شباط الماضي في أعقاب زيارة البابا فرنسيس للإمارات التي كانت أول زيارة بابوية لشبه الجزيرة العربية.

Advertisements

وتعمل الإمارات على نشر صورتها كمركز للتسامح مع العالم كله إلا مع المسلمين، وتقول إنها تدعم الحرية الدينية والتنوع الثقافي إلا الإسلامي طبعا.

ورغم أن المعبد اليهودي سيكون الأول في الإمارات فإن مجموعة صغيرة من الوافدين اليهود تستخدم بيتا في دبي لإقامة الشعائر الدينية.

ومن دور العبادة الرسمية الأخرى في البلاد كنائس مسيحية ومعبد هندوسي ومعبد سيخي.

وأغلب المقيمين في الإمارات من العاملين الوافدين وأكبر طائفة منهم من الهنود. وقالت السفارة الهندية في أبوظبي إن 2.6 مليون هندي يعيشون في الإمارات أي حوالي 30% من مجموع السكان.