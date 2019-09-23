بالصور: الأميرة ريما بنت بندر تحتفل مع الجالية السعودية في أمريكا باليوم الوطني

احتفلت الأميرة ريما بنت بندر، السفيرة السعودية في الولايات المتحدة، مع الجالية السعودية المقيمة في أمريكا باليوم الوطني الـ 89″، مرتديةً زياً زاهياً مستوحى من التراث السعودي.

يذكر أن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، عُيِّنت سفيرةً لبلادها لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير في 23 فبراير 2019، وتعد أول امرأة تشغل منصب سفير في تاريخ السعودية، كما ترأست الإدارة النسائية للهيئة العامة للرياضة السعودية في أغسطس 2016.

وتزخر حياة الأميرة ريما، المهنية والاجتماعية، بالإنجازات والنجاحات، ووالدها هو الأمير بندر بن سلطان، ووالدتها الأميرة هيفاء الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود.