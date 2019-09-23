خادم الحرمين يوجه رسالة للمواطنين عبر “تويتر” بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

أكّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن اليوم الوطني هو اعتزاز بتاريخنا وترسيخ لمكانة المملكة بين الأمم، وتطلع لغد مشرق بالنماء والرخاء. وقال خادم الحرمين في كلمة وجهها إلى المواطنين عبر حسابه في “تويتر”: “نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده”.

وأضاف: “إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء”. ودعا خادم الحرمين الشريفين الله عز وجل أن يحفظ المملكة ويديم عليها الأمن والاستقرار.