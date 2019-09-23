بالصور: خادم الحرمين يستقبل ملك البحرين ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة اليوم، ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ورحّب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله– بالضيف البحريني ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى ملك البحرين سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.
وقد أقام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- مأدبة غداء تكريماً لجلالة ملك مملكة البحرين.
حضر الاستقبال والمأدبة، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير خالد بن فيصل بن تركي، الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من الوزراء.
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