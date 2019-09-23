القبض على 4 شباب اعتدوا على عامل محطة وقود بالرياض

أعلنت الجهات الأمنية بالرياض، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على 4 شبان سرقوا محل تموينات في حي الوادي، ثم لاذوا بالفرار.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على المتهمين أثناء محاولتهم الهرب بعد تعبئة مركبتهم بالوقود في حي طويق، إذ تسببوا في إصابة عامل بالمحطة.

ووثق مقطع فيديو من داخل محطة الوقود، لحظات تعرض العامل للاعتداء والضرب ومحاولة بعض الأشخاص في إنقاذه وتم نقله إلى المستشفى.