«جوجل» يحتفي باليوم الوطني للمملكة

احتفى محرك البحث الشهير «جوجل»، باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89، والذي يصادف يوم 23 سبتمبر.
وغير «جوجل»، اليوم الإثنين، صورة العرض إلى خلفية احتفالية باللون الأخضر ووسطها العلم السعودي، عبر شعاره الذي يحمل صورًا متنوعة تعبر عن احتفالات المملكة بـ اليوم الوطني، وإظهار أبرز معالم السعودية.
وتوشحت حروف «جوجل» باللونين الأبيض والأخضر؛ تجسيدًا لألوان العلم السعودي.
وتحتفي المملكة باليوم الوطني الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، في ذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود.
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