سحب ممطرة على مناطق عدة بالمملكة.. الثلاثاء

توقّعت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الثلاثاء، أن يكون الطقس رطبًا، مع وجود فرصة لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، وكذلك على أجزاء من السواحل الغربية للمملكة، خاصة الوسطى منها والجنوبية.

وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أنه متوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة» يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها .

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة رياحه السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أمّا الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة رياحه السطحية ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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وفي وقت سابق، أوضح خبير الأرصاد حسن كراني، آخر تطورات الحالة المدارية التي تشكّلت فوق بحر العرب مؤخرًا، في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الأرصاد أنَّ خبراءها يتابعونها عن كثب.

وقال كراني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر-: إنَّ الحالة المدارية تطورت في بحر العرب إلى منخفض مَدَاري يتجّه للغرب والشمال الغربية نحو وسط بحر العرب.

وتوقّع كراني أن تتطور الحالة المدارية خلال الـ24 ساعة القادمة إلى منخفض عميق يتجه نحو سواحل عمان خلال اليومين القادمين.