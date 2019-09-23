«الجوازات»: عدم وجود ملاحظات بشأن الوافد شرط لعودته مرة أخرى

أكَّدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الإثنين، إمكانية عودة الوافد بدون الحاجة لإجراءات استقدام جديدة.

جاء ذلك ردًا من «مديرية الجوازات» على استفسار من وافد بحريني قال فيه، «أريد عمل خروج نهائي هل يمكن العودة إلى البحرين لإجراء استقدام جديد».

وقالت المديرية، إنه في حالة كان خروج الوافد نظاميًا ولا توجد ملاحظات بشأنه يمكنه العودة بعد إتمام إجراءات الدخول».

يُشار إلى أن إجراءات الاستقدام للمملكة، تتضمن استيفاء استمارة طلب الاستقدام وتشمل الأسماء الموجودة به وباللغة الصادر بها جواز السفر، ثم تقديم مصادقة من جهة العمل، مشمولة بخطاب تعريفي منها، مسجل بها مهنة طالب الاستقدام والراتب، فضلًا عن نسخة واضحة من المؤهل الجامعي وعقد الزواج، وصورة من شهادات الميلاد للأبناء، مع تصديق جميع الوثائق المشار إليها من وزارة الخارجية بالمملكة.

كما يُشترط لسلامة إجراءات الاستقدام، أن تكون الوثائق مكتوبة باللغة العربية، أو مترجمة للعربية- بالنسبة للجنسيات غير العربية- لدى مكتب ترجمة معتمد، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر بحيث يوضح تأشيرة الدخول للعمل ونقل الكفالة إن وجد، مع صورة من إقامة سارية المفعول لمدة حدها الأدنى ستة أشهر.