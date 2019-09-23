إشراك القطاع الخاص في التجهيز لاحتفالات اليوم الوطني يرسم صورة بديعة للمملكة أمام العالم

احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية في الإمارات، بمشاركة القطاع الخاص، اليوم الإثنين، بذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

احتفال السفارة مع القطاع الخاص، الذي يأتي لأول مرة، جاء استجابة لمبادرة من وزارة الخارجية بإشراك القطاع الخاص في تنظيم وتجهيز احتفالات اليوم الوطني.

ووجدت مبادرة وزارة الخارجية تفاعلًا من الشركات المهمة والتي سعت لأن تكون راعيًّا لهذه الاحتفالات، لتعطي صورة إيجابية عن المملكة.

وانضمت شركات مهمة إلى مبادرة وزارة الخارجية، كشركة مايسترو، التي نظمت عدة فعاليات بمناسبة اليوم الوطني، راسمة صورة عن المملكة مفادها أن الشعب والقيادة لحمة واحدة في الاحتفاء باليوم الوطني المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنة.

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مبادرة وزارة الخارجية، جعلت الاحتفالات تعم جميع أنحاء المملكة بلا استثناء؛ ما أعطى فرصة ثمينة لكل المواطنين للمشاركة في هذه المناسبة العزيزة، ورسم صورة مبهرة للمملكة تردد صداها أمام العالم.

كما تأتي تلك المبادرة، تماشيًّا مع عمل الخارجية السعودية الطموحة وفقًا لرؤية المملكة 2030، التي حملت بين طياتها إشارات ودلائل تبشر بتغيير شامل لطريقة التفكير الإداري للحكومة السعودية وللسياسة الاقتصادية، من أجل مستقبل أفضل.

وبسبب أن خطة «رؤية المملكة 2030» اقتصادية أساسًا، فقد واكبت الخارجية السعودية عمق هذه الروية، وجسدت شراكة مميزة مع القطاع الخاص.