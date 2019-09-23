الأمير خالد بن سلمان يهنئ القيادة والمواطنين باليوم الوطني

هنَّأ الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والجنود والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.
وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد- حفظهما الله - ولجنودنا البواسل والشعب السعودي الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات؛ بمناسبة اليوم الوطني 89، مستشرفين آفاقًا رحبة من النجاحات والإنجازات، الكفيلة بترسيخ مكانة وطننا بين الأمم، وفق رؤية طموحة».
وسنويًّا، تحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، الذي وافق صدور المرسوم الملكي للملك عبدالعزيز برقم 2716، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من «مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها» إلى المملكة العربية السعودية.
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