«العمل» توضح الإجراءات المفترضة حال رفض الخادمة الاستمرار في العمل

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإجراءات المتبعة في حال رفض الخادمة الاستمرار في العمل.
وتلقَّت الوزارة -عبر حسابها الرسمي «خدمة العملاء» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- استفسارًا بشأن «عاملة منزلية رفضت العمل وتريد السفر بعد ثمانية شهور».
وقالت الوزارة «إنه في حال رفض الخادمة العمل خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى ترد إلى مكتب الاستقدام الأهلي وتعوض بخادمة بديلة».
يشار إلى أن لائحة العمالة المنزلية تنص على أنه في حالة «ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله وعلى المركز أن يبلغ إدارة الجوازات بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع إفادة مكتب العمل بالموقف للتأكّد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل وعندما تكون هناك دعوى فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك».
كما تنصّ اللائحة على أنه «إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع يجب على صاحب العمل أن يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده، ويستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية».
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