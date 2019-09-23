«إغاثي الملك سلمان» يوزع 664 سلة غذائية في مخيمات النازحين بسوريا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس سلالًا غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات في الشمال السوري.
وتم توزيع 664 سلة غذائية، تزن 49 طنًا و136 كيلوجرامًا، في مخيمي اللبن والحمشو في منطقة معرة مصرين وريفها والمخيمات العشوائية في مناطق حزانو وحربنوش في الشمال السوري، استفاد منها 4,055 فردًا.
كما تم توزيع 307 سلال غذائية، تزن 22 طنًا و718 كيلوجرامًا، في مخيمات حميشو وأهل الخير الصواغية والهيب والجبانة في منطقة سراقب بالشمال السوري، استفاد منها 1,872 فردًا .
يأتي توزيع هذه السلال الغذائية في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري.
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