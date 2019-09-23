حضور 20 ألفا في دورات الهلال الأحمر

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي أنها قدمت 16 دورة في الإسعافات الأولية ضمن مشاركاتها في فعاليات اليوم الوطني الـ89 للمملكة، حيث بلغ عدد الحضور 19885 شخصا و1168 مستفيدا من 120 محاضرة. وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي أعلنت عن تقديم 89 دورة مجانية بمناسبة اليوم الوطني على الإسعافات الأولية تحسبا لأي طارئ، لا سمح الله. ولم يسجل اليوم الوطني أي إصابات خطيرة عدا إصابة طفلة خلال إطلاق الألعاب النارية بالرياض، حيث ذكرت هيئة الترفيه أنها تأسف للحادثة وتدعو الجميع للابتعاد عن منصات إطلاق الألعاب النارية خلال الاحتفالات، نظرا لإمكانية سقوطها على الأرض، لكنها تشكل منظرا جميلا في المناسبات الوطنية على مستوى العالم أجمع، والتي انطلقت بالمملكة بمناسبة اليوم الوطني في الفترة بين 19 و23 سبتمبر 2019، وشهدت متابعة منقطعة النظير. يذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي قد أظهرت مبانيها ومراكزها كبقية الدوائر الحكومية متوشحة باللون الأخضر، تفاعلا مع فرحة المملكة بيومها الوطني الـ89.



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