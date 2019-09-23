احتفل أهالي منطقة عسير أول من أمس باليوم الوطني تحت شعار «يوم دوت الخليج في عسير»، بمشاركة القوات العسكرية السعودية والطيران الحربي ومحافظات منطقة عسير في حفل كبير حضره مسؤولو ومديرو الدوائر الحكومية ومشايخ القبائل والأعيان والمواطنون. (رصد وتصوير: عبدالله الشهري، ماجد آل نازح)



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوم دوت الخليج في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.