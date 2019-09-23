خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة من ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبدالله الثاني بن الحسين بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية وأعرب الملك عبدالله الثاني باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية وحكومتها عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.



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