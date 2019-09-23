السعودية اليوم / أكثر من 140 جهة حكومية رشحّت أعمالها لـ "جائزة التَميُّز الإعلامي"

الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسالمناسبات الوطنية هي فرصة لإظهار الحب والانتماء واستشعار النعم والاعتزاز والفخر بالملحمة البطولية لتأسيس البلاد وقيمها، من هذا الجانب حفزّت وزارة الإعلام التنافس بين الجهات الحكومية بإطلاق "جائزة التَميُّز الإعلامي لليوم الوطني 2019" بالتزامن مع اليوم الوطني الـ89 للاحتفاء بقيم الوطن إعلاميا وإبداعيا.واستعرض المركز الإعلامي لتغطية فعاليات موسم اليوم الوطني 89 في اجتماعه الدوري الخامس والعشرين للبرنامج الإعلامي الموحد للأجهزة الحكومية تفاصيل "جائزة التَميُّز الإعلامي لليوم الوطني 2019" التي تم إطلاقها أخيرًا من قبل وزارة الإعلام وذلك بحضور نحو 35 ممثلاً للأجهزة الحكومية.وعززت الجائزة تنافس الجهات الحكومية على نشر القيم بطريقة إبداعية تصل من خلالها للمجتمع وتوثق جزء من تاريخه في موسم اليوم الوطني 89، وذلك لتفعيل دور الإعلام في الجهات الحكومية وإبراز جهودها بإثراء المكتبة الإعلامية ذات العلاقة.وأجمع ممثلو الأجهزة الحكومية على فكرة الجائزة كدافع يبث روح المنافسة بينهم، حيث أشاد بذلك مدير إدارة العلاقات الإعلامية والاتصال بالهيئة السعودية للملكية الفكرية ياسر الحكمي بالجائزة وقال: "إن الجائزة تبث روح الحماس بين الأفراد كنوع من التقدير لأعمالهم، وبين الجهات الحكومية تبث روح التنافس"، مبدياً تقديره واحترامه للجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الإعلام مؤخراً، مبرزا دور الوزارة في دعم المحتوى الوطني الذي تنشره الجهات الحكومية، وأضاف: " تقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بإنتاج أغنية وطنية من ألحان وكتابة موظفي الهيئة كنوع من الاحتفاء باليوم الوطني 89؛ لإيصال رسالة مفادها أن المملكة العربية السعودية من قيمها احترام الملكية الفكرية".من جهته أشاد مدير عام التواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة أنس الحميد، بدور مركز التواصل الحكومي ومبادراته ولاسيما دوره في جائزة التميّز الإعلامي للاحتفاء بموسم اليوم الوطني 89 من وزارة الإعلام، مضيفاً أن مثل هذه المبادرة تهمنا كمسؤولين إعلاميين في المنافسة بالجانب الاتصالي للمحتوى الوطني.وذكر الحميد أن الوزارة تقوم على حملة اتصالية بشعار “همتنا بصحتنا"، وتركز في رسالتها على التشجيع على تبني نمط حياة صحي يضمن تمتع المواطنين بالصحة والرفاه وعيش حياة بهمة عالية لبناء مستقبل أفضل لوطننا.// يتبع //20:34ت م0332

عام / أكثر من 140 جهة حكومية رشحّت أعمالها لـ "جائزة التَميُّز الإعلامي"/ إضافة أولى واخيرة

وأوضح ممثل وزارة التعليم في البرنامج الإعلامي الموحد عبدالله القحطاني، أن وزارة الإعلام تقوم بعمل رائع تجاه الأجهزة الحكومية من خلال التواصل الحكومي، ومن أبرزها توحيد العمل الإعلامي في المناسبات المشتركة بين الأجهزة عبر هوية واحدة، والدعم والمساعدة في تنظيم وتغطية بعض الفعاليات.

وأكد أن جائزة التميز الإعلامي فكرة رائعة ورائدة ومهمة لاحتضان مشاركات ومشاعر أبناء الوطن وكافة المؤسسات الرسمية والخاصة، من خلال للمشاركة والتنافس في تقديم الأفضل للوطن.

ونوه القحطاني بأبرز مبادرات وزارة التعليم باليوم الوطني للمملكة كالاحتفاء الرسمي مساء الاثنين 23 سبتمبر بمسرح الوزارة بمشاركة طلاب وطالبات التعليم العام برعاية وحضور سمو أمير منطقة الرياض ومعالي وزير التعليم ويتخلله عرض تاريخ التعليم خلال 89 عاماً وأوبريت يقدمه طلاب وطالبات التعليم، إضافة إلى فعاليات أخرى كحائطً إلكتروني يعبر فيه الطلاب والطالبات عن مشاعرهم بكتابة نصية ب 89 حرفاً تجاه قيادتهم ووطنهم.

وتستمر الإشادة بدور "الإعلام" من وكالة الإعلام والعلاقات بالهيئة العامة للرياضة بدر الدوسري، قائلاً: "أن ما قامت به وزارة الاعلام ممثلة في المركز الإعلامي للتواصل الحكومي عمل احترافي ومنظم وله دور كبير في رفع الوعي وإبراز الادوار التي تقوم بها المملكة في جميع المحافل المحلية والدولية".

وأوضح أن الهيئة العامة للرياضة تقوم بتنظيم سباق اليوم الوطني للجري (عوائل - ذوي الإعاقة) في جدة بملعب الجوهرة، كذلك المشاركة مع هيئة الترفيه بتأمين المنشآت الرياضية للاحتفالات.

وتقوم الهيئة السعودية للمهندسين بالاحتفاء باليوم الوطني 89 عبر إعداد وتجهيز مقر الهيئة بمظاهر يوم فرح وسرور، وتقديم التهنئة والتبريكات، والاستماع إلى الأغاني الوطنية، وتوزيع الهدايا والأعلام التي تحمل شعار اليوم الوطني لهذا العام "همّة حتى القمّة" للمهندسين والعاملين، والتقاط الصور التذكارية بالمناسبة الغالية بحسب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام نبيل آل فايع.

وأضاف آل فايع أن ما تقدمه وزارة الإعلام وذراعها التواصل الحكومي من خدمات جليلة، من شأنها رفع التنافس بين الجهات الحكومية والأفراد، الأمر الذي سينعكس على المحتوى الذي تقدمه الجهات، وسيحدث أثراً كبيراً لدى المتلقي. وسينعكس على الجودة الإنتاجية في الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، مشيداً بجائزة التميّز الإعلامي كمبادرة رائعة تستحق الإشادة، قائلاً: "هي امتداد للجهود المقدمة من قبل الوزارة لتجويد المحتوى، ورفع التنافسية بين الجهات، وبين الأفراد، وهي فرصة كبيرة لبروز أفضل الأعمال التي حققت النجاح المنشود، الذي تسعى القيادة أن تتسم به كافة الأعمال المقدمة من قبل الجهات الحكومية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030"

يذكر أن الجائزة تقوم على ترشيح الجهات الحكومية لأعمالها أو ترشيح الجمهور لها من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة، حيث بلغ عدد المشاركات على موقع الجائزة حتى اللحظة أكثر من 140 جهة .

// انتهى //

20:34ت م

0333



