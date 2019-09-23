اليوم الوطني / سمو قائد القوات الجوية: اليوم الوطني يوم خالد ومجيد يستذكر فيه ميلاد دولة العدل والإسلام



الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية

ووصف سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية, اليوم الوطني بالخالدٍ والمجيد، الذي يستذكر فيه إعلان جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- تأسيس دولة التوحيد المملكة العربية السعودية, ذلك التاريخ المجيد، والميلاد العظيم، ميلاد دولة العدل والإسلام، والمحبة والسلام، بعد أن أسس جلالته على القرآن والسنة بنيانها، وجمع تحت مظلة العدل والمساواة شتات أهلها، ووحّد على محبة الوطن قلوب أبنائها، فانطلقت على بركة الله مسيرة نهضةٍ وبناء، وتطورٍ ونماء.

وقال سموه: "اقتدى أبناء المؤسس -طيّب الله ثراه- بخطى والدهم وساروا على أثَرهِ وخُطاه فأبقوا راية التوحيد خفّاقة، وشيّدوا للأمجاد الصروح، وأناروا دروب المستقبل بمصابيح الطموح، ووثّقوا عُرى الحق والعدل، وتفانوا في محاربة الفساد والجَهل، وتشرّفوا بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية ضيوف الرحمن، متفانين في نشر المحبة والسلام، ونصرة المستضعفين والمظلومين من المسلمين، ومد يد العون والمساعدة لجميع الشعوب في أرجاء المعمورة.

وأضاف: "نعيش اليوم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، يؤازره ويسانده سمو ولي عهده الأمين -رعاه الله-، حامل لواء التطوير والبناء، والتقدم والرخاء، لترفل المملكة في ثياب العزة والزعامة، وينعم شعبها الكريم بوافر الأمن والكرامة.

ولفت سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية النظر إلى أن ما تشهده المملكة من نهضة شاملة، ونقلة نوعية مذهلة على جميع الأصعدة والمجالات كافة، لم يكن إلا بفضل الله، ثم بفضل قيادةٍ رشيدة وخططٍ مدروسة وحكيمة، ألقت بظلالها على تطوّر قواتنا المسلحة بجميع أفرعها، وخاصة القوات الجوية، والتي تحظى بدعم لا محدود ورعاية كريمة من لدُن خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد -أيدهما الله- إلى أن أصبحت- بعون الله- قوةً جوية يقظة، قادرة على الدفاع عن أمن وسلامة أجواء المملكة وحمايتها من أي اعتداء، ومؤثرة في أي وقت وتحت أي ظرف، لتساهم وبكل اقتدار مع أفرع القوات المسلحة الأخرى في توطيد حرية واستقرار وطننا الغالي.

وأوضح سموه أنه وبناء الموافقة الكريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تتشرف القوات الجوية الملكية السعودية بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني لهذا العام، والقيام بعروض جوية في عدد من مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة والمساندة التي تم طلاؤها خصيصاً لهذه المناسبة، إضافة إلى استعراض جوي يقدّمه «فريق الصقور السعودية»، تم تصميمه خصيصاً لهذه المناسبة الغالية.

وأكد سموه أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في احتفالات اليوم الوطني، ما هي إلا تعبيرٌ عن بهجة وسرور منسوبيها باليوم الوطني المجيد، وتعريف بإمكاناتها وقدراتها، وإظهار الصورة المشرقة المشرّفة لما وصلت إليه القوات المسلحة الباسلة من كفاءة وجاهزية عالية, إذ يحق للجميع أن يفتخر ويعتز بإنجازات وبطولات جميع أفرع القوات الجوية المسلحة، وما يسطره الجنود البواسل من تضحيات وشجاعة وإقدام، حفظوا بها مقدسات ومقدرات الوطن، وأمّنوا حدوده وأراضيه، وردعوا المعتدين وردّوا كيد الكائدين، ليبقى وطننا حراً أبيّاً آمناً مطمئناً على مدى الدهر- بحول الله وقدرته.

سائلا سموه الله العلي القدير أن يديم على وطننا الغالي أمنه وإيمانه، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وينصر جنودنا ويرحم شهداءنا.

// انتهى //

19:31ت م

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الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية ،التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني .ووصف سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية, اليوم الوطني بالخالدٍ والمجيد، الذي يستذكر فيه إعلان جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- تأسيس دولة التوحيد المملكة العربية السعودية, ذلك التاريخ المجيد، والميلاد العظيم، ميلاد دولة العدل والإسلام، والمحبة والسلام، بعد أن أسس جلالته على القرآن والسنة بنيانها، وجمع تحت مظلة العدل والمساواة شتات أهلها، ووحّد على محبة الوطن قلوب أبنائها، فانطلقت على بركة الله مسيرة نهضةٍ وبناء، وتطورٍ ونماء.وقال سموه: "اقتدى أبناء المؤسس -طيّب الله ثراه- بخطى والدهم وساروا على أثَرهِ وخُطاه فأبقوا راية التوحيد خفّاقة، وشيّدوا للأمجاد الصروح، وأناروا دروب المستقبل بمصابيح الطموح، ووثّقوا عُرى الحق والعدل، وتفانوا في محاربة الفساد والجَهل، وتشرّفوا بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية ضيوف الرحمن، متفانين في نشر المحبة والسلام، ونصرة المستضعفين والمظلومين من المسلمين، ومد يد العون والمساعدة لجميع الشعوب في أرجاء المعمورة.وأضاف: "نعيش اليوم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، يؤازره ويسانده سمو ولي عهده الأمين -رعاه الله-، حامل لواء التطوير والبناء، والتقدم والرخاء، لترفل المملكة في ثياب العزة والزعامة، وينعم شعبها الكريم بوافر الأمن والكرامة.ولفت سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية النظر إلى أن ما تشهده المملكة من نهضة شاملة، ونقلة نوعية مذهلة على جميع الأصعدة والمجالات كافة، لم يكن إلا بفضل الله، ثم بفضل قيادةٍ رشيدة وخططٍ مدروسة وحكيمة، ألقت بظلالها على تطوّر قواتنا المسلحة بجميع أفرعها، وخاصة القوات الجوية، والتي تحظى بدعم لا محدود ورعاية كريمة من لدُن خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد -أيدهما الله- إلى أن أصبحت- بعون الله- قوةً جوية يقظة، قادرة على الدفاع عن أمن وسلامة أجواء المملكة وحمايتها من أي اعتداء، ومؤثرة في أي وقت وتحت أي ظرف، لتساهم وبكل اقتدار مع أفرع القوات المسلحة الأخرى في توطيد حرية واستقرار وطننا الغالي.وأوضح سموه أنه وبناء الموافقة الكريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تتشرف القوات الجوية الملكية السعودية بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني لهذا العام، والقيام بعروض جوية في عدد من مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة والمساندة التي تم طلاؤها خصيصاً لهذه المناسبة، إضافة إلى استعراض جوي يقدّمه «فريق الصقور السعودية»، تم تصميمه خصيصاً لهذه المناسبة الغالية.وأكد سموه أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في احتفالات اليوم الوطني، ما هي إلا تعبيرٌ عن بهجة وسرور منسوبيها باليوم الوطني المجيد، وتعريف بإمكاناتها وقدراتها، وإظهار الصورة المشرقة المشرّفة لما وصلت إليه القوات المسلحة الباسلة من كفاءة وجاهزية عالية, إذ يحق للجميع أن يفتخر ويعتز بإنجازات وبطولات جميع أفرع القوات الجوية المسلحة، وما يسطره الجنود البواسل من تضحيات وشجاعة وإقدام، حفظوا بها مقدسات ومقدرات الوطن، وأمّنوا حدوده وأراضيه، وردعوا المعتدين وردّوا كيد الكائدين، ليبقى وطننا حراً أبيّاً آمناً مطمئناً على مدى الدهر- بحول الله وقدرته.سائلا سموه الله العلي القدير أن يديم على وطننا الغالي أمنه وإيمانه، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وينصر جنودنا ويرحم شهداءنا.// انتهى //19:31ت م0323

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