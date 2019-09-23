اليوم الوطني / احتفالية كبيرة يقيمها مركز تنمية عنيزة باليوم الوطني



عنيزة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

نظم مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة اليوم احتفالية كبيرة داخل سجن عنيزة بمناسبة اليوم الوطني ، بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن بن ابراهيم السليم ، ووكيل المحافظة سعد بن عبدالله السليم وعدد من مدراء الدوائر الحكومية.

وتضمنت الاحتفالية عرضا مرئيا بعنوان ( قادة زرعوا العطاء فحصدوا الولاء ) تناول انجازات ملوك البلاد ، والعرضة

من جانبه رفع محافظ عنيزة التهنئة الصادقة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني٨٩ ، مشيرا الى أن احتفالات عنيزة بهذه المناسبة مستمرة في كل المواقع، مشيرا إلى إتاحة الفرصة لنزلاء السجن المشاركة في الاحتفالات ، منوها بجهود مركز التنمية وتنوع فعالياته الاحتفالية باليوم الوطني.

// انتهى //

19:11ت م

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عنيزة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسنظم مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة اليوم احتفالية كبيرة داخل سجن عنيزة بمناسبة اليوم الوطني ، بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن بن ابراهيم السليم ، ووكيل المحافظة سعد بن عبدالله السليم وعدد من مدراء الدوائر الحكومية.وتضمنت الاحتفالية عرضا مرئيا بعنوان ( قادة زرعوا العطاء فحصدوا الولاء ) تناول انجازات ملوك البلاد ، والعرضة السعودية وعدد من الفنون الشعبية، قبل تكريم الفائزين في المسابقات الثقافية والرياضية التي اقيمت للنزلاء خلال الايام الخمسة الماضيةمن جانبه رفع محافظ عنيزة التهنئة الصادقة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني٨٩ ، مشيرا الى أن احتفالات عنيزة بهذه المناسبة مستمرة في كل المواقع، مشيرا إلى إتاحة الفرصة لنزلاء السجن المشاركة في الاحتفالات ، منوها بجهود مركز التنمية وتنوع فعالياته الاحتفالية باليوم الوطني.// انتهى //19:11ت م0319

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