

الأفلاج 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

احتفت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، مساء أمس، بالبوم الوطني 89، وذلك بإطلاق حزمة برامج وطنية نفذتها في منتزه ترفيه المملكة، وأستهدفت الأهالي بالمحافظة صغار وكبار وأسر .

وجاء ضمن الفعاليات، التي خصصتها كليات الأفلاج للاحتفاء باليوم الوطني، لوحة جدارية "همة وطن "تجاوز طولها 30 متراً، شهدت 6 آلاف بصمة وطنية من زوار المنتزه، واتت تلك المبادة من كليات الأفلاج لإتاحة الفرصة أمام زوار المنتزه التعبير بالإعتزاز بالوطن والفخر بجنودنا المرابطين على الحدود.

كما تضمنت برامج الاحتفال مرسم للأطفال من أجل تعزز قيم الانتماء والولاء للوطن لدى النشء ، وفعالية بسمة وطن، بالإضافة إلى توزيع أكثر من ٥٠٠ باقة ورد للتعبير عن الفرح بهذا اليوم، والسحب على عدد من الأجهزة الذكية وتوزيع أكثر من ١٠٠ جائزة .

// انتهى //

19:02ت م

0316





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / بجدارية ومرسم للأطفال وبسمة وطن كليات الأفلاج تحتفي باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.