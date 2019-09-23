شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الجوازات: الوافد يستطيع العودة دون أجراءات استقدام جديدة والان مع التفاصيل

كشفت المديرية العامة للجوازات، أن الوافد يستطيع العودة إلى المملكة دون إجراءات استقدام جديدة.

وأكدت الجوازات، أنه في حال خرج الوافد نظاميًا ولا توجد ملاحظات بشأنه يمكنه العودة بعد إتمام إجراءات الدخول.

جاء ذلك ردًا على سؤال من وافد، قال فهي: «أريد عمل خروج نهائي هل يمكن العودة إلى البحرين لإجراء استقدام جديد».