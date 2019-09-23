السعودية | قائد القوات البرية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:39 مساءً, 23 سبتمبر 2019 م المناطق - واس رفع معالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله محمد المطير, التهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- والشعب الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وقال معاليه: “الحمد لله الذي منّ على هذه البلاد بنعم كثيرة لا تُعد ولا تُحصى وميّزها بالبركة والخير والنماء والأمن والأمان وأكرمها بالتوحيد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- وقَيَّض لها أبناءه البررة من بعده لمواصلة البناء والتطوير والتحديث, داعيا الله أن يديم على المملكة مجدها وقوتها وأمنها وازدهارها بحكمة قيادتها المخلصة ووعيها ورؤيتها السديدة الثاقبة وبوفاء أبناء شعبها الكريم.

وسأل معالي الفريق الركن فهد المطير في ختام تصريحه, الله العظيم أن يتغمد الملك المؤسس بواسع رحمته، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويسدد على الخير خطاهما وأن يُديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

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