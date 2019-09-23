سر اختفاء البروق من العاصفة المدارية هيكا

2019-09-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف محلل الطقس فهد الجهني، سبب اختفاء البروق من العاصفة المدارية هيكا.

وقال الجهني: من الملاحظ اختفاء البروق في هذا التوقيت وهذا يدل على ضعف عمليات البناء الرأسي حيث أصبحت الرياح تصعد بشكل جانبي لولبي.

Advertisements

ولفت الجهني إلى أن هذه الطريقة في بناء السحب تقلل من تكون ظاهرة البرق وهذا يعطي دلالة على أن العاصفة المدارية تطورت كثيرًا.

ومن المتوقع أن تتحول العاصفة إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى ثم تعود عاصفة مدارية أخرى خلال الساعات القادمة.

كذلك من المتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة، والرياح القوية، المناطق الساحلية جنوب سلطنة عمان، في وقت مبكر من يوم 25 سبتمبر.

وتُشير آخر الرصدات الجوية حول آخر تطورات العاصفة المدارية هيكا إلى أن العاصفة المدارية تتمركز حاليًا عند خط عرض 20.3 شمالًا وخط طول 65.9 شرقًا، وتتحرك العاصفة نحو الغرب والجنوب الغربي بسرعة 11 عقدة، فيما تصل سرعة الرياح في العاصفة المدارية هيكا إلى 45 عقدة، وتصل سرعة الهبات إلى حوالي 55 عقدة.