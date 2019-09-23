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2019-09-23 شاهد.. الهدايا والورود وأعلام المملكة في رفحاء وزعها فرع التجارة والأمن العام في اليوم الوطني متابعات الخليج 365 - رفحاء شارك فرع وزارة التجارة والاستثمار في رفحاء والدوريات الأمنية، المواطنين والمقيمين فرحة الاحتفال باليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة. وقد تم توزيع الهدايا والورود والأعلام السعودية احتفالًا بهذه المناسبة.



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