شكرا لقرائتكم صحيفة “المواطن” تهنئ القيادة : لنا الفخر بوطن الطموح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-23 صحيفة “متابعات الخليج 365” تهنئ القيادة : لنا الفخر بوطن الطموح متابعات الخليج 365 - الرياض تتقدم أسرة تحرير صحيفة “متابعات الخليج 365” بخالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89. Advertisements وفي هذه المناسبة تجدد صحيفة “متابعات الخليج 365” العهد والبيعة والولاء وكلنا فخر واعتزاز بوطن الخير والسلام والطموح وبما تحقق من إنجازات داخلية وخارجية في ظل رؤية المملكة 2030. وكل عام وأنت يا وطن الطموح في القمة.







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