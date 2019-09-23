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2019-09-23 شاهد.. متحف بيروت الوطني يحتفي بيوم المملكة بمشاركة ألفي شخص متابعات الخليج 365 - الرياض أقيم في المتحف الوطني وسط العاصمة اللبنانية بيروت، احتفال اليوم الوطني السعودي؛ وذلك لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين. Advertisements وشارك في الحفل ألفا شخصية سياسية واجتماعية يمثلون كافة الأطياف السياسية اللبنانية كتعبير عن عمق العلاقة.







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