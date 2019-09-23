2019-09-23

خالد بن سلمان : نستشرف آفاقًا رحبة من النجاحات والإنجازات الكفيلة بترسيخ مكانة وطننا بين الأمم

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن اليوم الوطني مناسبة وطنية لترسيخ مكانة المملكة بين الأمم.

وقال الأمير خالد بن سلمان مغردًا : أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- ولجنودنا البواسل والشعب السعودي الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات؛ بمناسبة اليوم الوطني 89، مستشرفين آفاقًا رحبة من النجاحات والإنجازات، الكفيلة بترسيخ مكانة وطننا بين الأمم، وفق رؤية طموحة.